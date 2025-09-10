Президент Польши обсудил с Трампом атаку российских беспилотников: подробности

Навроцкий и Трамп / © Associated Press

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Главной темой обсуждения стало вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство.

Об этом пишет Рolsatnews.pl.

Как сообщил репортер Grzegorz Urbanek, разговор длился всего около десяти минут. Навроцкий назвал ее частью «серии консультаций», которую он проводит с союзниками. По его словам, сегодняшние переговоры «подтвердили единство альянса».

Информация о планируемом разговоре появилась ранее в заявлениях Белого дома. Руководитель президентского офиса Збигнев Богуцкий подтвердил, что телефонная связь между лидерами состоялась.

Таким образом, инцидент с дронами стал поводом для оперативной коммуникации между Вашингтоном и Варшавой, что, по словам Навроцкого, укрепило взаимодействие союзников.

По состоянию на 18:00 10 сентября на территории страны обнаружили обломки 15 беспилотников. Обломки обнаружили в следующих местах: Чоснувка, Чешники, Кшивовежба-Колония, Мнишкув, Олесно, Большие Лань, Вохинь, Вихалев, Вырики, Заблоце-Колония, Новое Място-над-Пилицей, Быховка Третья, между Советами-Северынув, Чижу.

Напомним, что вечером 10 сентября в Польше обнаружили обломки десяти российских беспилотников, что составляло около половины от общего количества, залетевшего в воздушное пространство страны.

В ходе атаки Украина поддерживала связь с польской стороной. Посол Украины в Республике Польша Василий Боднар заявил об «адекватной реакции» на инцидент.

Президент Владимир Зеленский предложил Польше помощь в сбитии российских дронов.

Система ПВО Польши справилась с задачей. Так считает министр иностранных дел и вице-премьер-министр Польши Радослав Сикорский, заявивший, что страна может столкнуться с более серьезными нарушениями своего воздушного пространства дронами РФ, чем случившиеся в ночь на среду. Политик подчеркнул, что не может «притворяться, что хуже быть не может».

Россия может прибегнуть к провокациям на территории Польши или стран Балтии с использованием так называемых «зеленых человечков» без опознавательных знаков, как это было в Крыму в 2014 году. Такие действия направлены на проверку реакции НАТО и демонстрируют готовность Кремля действовать агрессивно.

ТСН собрал все, что известно о беспрецедентной атаке России на Польшу.