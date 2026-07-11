Президент Польши объявил "войну" красно-черному флагу: что заявил Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий / © Associated Press

Реклама

Президент Польши Кароль Навроцкий в ходе мемориальных мероприятий 11 июля, когда в стране чтят память жертв Волынской трагедии, призвал законодательно запретить использование красно-черного флага ОУН-УПА.

Об этом сообщает издание RMF24, цитируя выступление президента Польши.

Выступая в селе Радруж недалеко от украинской границы, Навроцкий заявил, что намерен добиваться принятия соответствующего закона, который бы запретил использование красно-черного флага на территории Польши.

Реклама

«Под этим красно-чёрным флагом, который мы не хотим видеть в Польше, — и я сделаю всё, чтобы его не было в Польше. Верю, что польский парламент примет закон, потому что это флаг Blut und Boden [то, что немцы называли „кровью и землёй“]», — заявил президент Польши.

Навроцкий также утверждал, что этот флаг, по его мнению, олицетворяет идеологию украинских националистов, ответственных за убийства польского гражданского населения во время Волынской трагедии.

«В нём воплощалась и воплощается сегодня вся идеология украинского националиста, убивавшего польских женщин и детей», — сказал он.

Президент Польши также подчеркнул, что, по его убеждению, поляки осуждают не украинский народ в целом, а «бандеровскую идеологию» и тех, кто и сейчас использует красно-чёрную символику.

Реклама

В то же время в Украине воинов Украинской повстанческой армии, сражавшихся под красно-черным флагом, чтят как борцов за независимость государства. Красно-черное знамя широко используется во время памятных и патриотических мероприятий как символ борьбы за украинскую независимость.

Скандал вокруг УПА между Украиной и Польшей — последние новости

Напомним, недавно глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Александр Алфёров в интервью Польскому пресс-агентству (PAP) заявил, что Украина признает Волынскую трагедию — доказательством этого является поиск останков поляков, погибших в ней.

Тем временем в польском городе Познани произошел антиукраинский инцидент, в ходе которого двое мужчин требовали впустить их в офис, арендуемый гражданкой Украины, заявляя о намерении проверить, «поддерживает ли она Степана Бандеру».

Как впоследствии выяснилось, одного из этих мужчин несколько месяцев назад задержало Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) по подозрению в шпионаже в пользу России.

Реклама

Новости партнеров