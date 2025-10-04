Президент Польши отправил войска на границу Германии и Литвы: что произошло

Кароль Навроцкий. / © Associated Press

Реклама

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал постановление об использовании подразделений Вооруженных Сил страны для помощи пограничной службе. Солдаты будут охранять границы с Германией и Литвой.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро национальной безопасности Польши, пишет RMF24.

Дополнительные подразделения войск будут задействованы "обеспечение неприкосновенности государственной границы" в районах пограничных переходов и на пограничной полосе на границе с Германией и Литвой.

Реклама

Военные будут находиться там с 5 октября по 4 апреля 2026 года. Сейчас именно до этого срока Варшава продлила пограничный контроль с двумя странами. Заметим, впервые он был введен 7 июля этого года.

Отдельным распоряжением премьер-министр Дональд Туск отдал приказ привлечь военнослужащих Военной жандармерии для помощи пограничной службе на границе с Германией до завершения действия временного пограничного контроля.

"В связи с возможной угрозой безопасности или общественному порядку вследствие возникновения серьезной угрозы нелегальной иммиграции на государственной границе с ФРГ солдаты Военной жандармерии будут оказывать помощь Пограничной службе", - говорится в приказе.

Напомним, аналитики ISW считают, что Россия и Беларусь могут завести ДРГ в Польшу, чтобы совершить диверсионные операции спецподразделений против критической инфраструктуры и совершить дополнительные вторжения беспилотников. Цель – обвинить в этом Украину. Специалисты отмечают, что Москва аналогично обвинила Киев 26 сентября в совершении недавних вторжений БПЛА в воздушное пространство Польши и Румынии с целью разжигания войны между НАТО и РФ.

Реклама

СМИ сообщили, что на днях в Польше поймали агента России, готовившего теракты в трех странах ЕС с использованием начиненных взрывчаткой консервных банок. Отмечается, что опасность представляла Литву, Польшу и Германию.