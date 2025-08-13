Президент Польши призвал сажать в тюрьму за демонстрацию символики ОУН-УПА

Кароль Навроцкий / © Associated Press

Президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал скандал, произошедший на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве, где зрители вывесили красно-черные флаги ОУН-УПА. Глава государства назвал ситуацию "возмутительной" и заявил о необходимости изменений в законодательстве, чтобы запретить использование этой символики в Польше.

Об этом он заявил в программе Gość Wydarzeń на Polsat News.

Навроцкий отметил, что, будучи еще руководителем Института национальной памяти, он принимал участие в разработке поправок к Закону об Институте нацпамяти, расширяющих перечень запрещенных символов и включающих в него красно-черный флаг.

"Я знаю, что этот законопроект находится в польском парламенте. Надеюсь, парламентское большинство его наконец-то примет", - подчеркнул президент.

По данным СМИ, во время концерта произошли беспорядки: зрители перепрыгивали через заборы, прорывались на поле стадиона и вступали в стычки с охраной. Среди атрибутов, замеченных журналистами, были и флаги ОУН-УПА.

Навроцкий подчеркнул, что появление символики, связанной с фигурой Степана Бандеры, вызывает у него особое возмущение, а ее присутствие в Польше "абсолютно неприемлемо".

"Мы должны отреагировать решительно, просто выдворив таких людей из Польши", - заявил он, поддержав инициативу премьера Дональда Туска начать процедуру депортации 68 посетителей концерта.

Президент предположил, что инцидент мог быть российской провокацией, однако отметил необходимость просветительской работы.

"Мы знаем, что в Украине в системе образования символика Бандеры не описывается в соответствии с историческими исследованиями. А между тем сторонники Бандеры несут ответственность за гибель 120 тысяч поляков", - сказал Навроцкий.

Он призвал рассмотреть законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за демонстрацию такой символики, чтобы в будущем не допустить подобных инцидентов.

Также президент не исключил, что поднимет эту тему на встрече с Владимиром Зеленским.

"Вопросы прошлого важны и для нашего общего будущего. Если будет возможность обсудить это с президентом Украины в соответствующем формате, я не вижу проблемы", - подытожил он.

Напомним, концерт белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве превратился в массовые беспорядки – полиция задержала более 100 человек, а 57 украинцам грозит депортация.