Дуда добавил, что для Польши важнейшей задачей остается последовательная и решительная поддержка Украины в противостоянии с Россией.

Президент Польши Анджей Дуда выразил сомнение, что без поддержки его страны, Украина смогла бы эффективно противостоять российской агрессии.

Об этом он заявил во время встречи с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром Джафаром Хасаном, сообщает РАР.

"Если бы не Польша, если бы не наша доброта по отношению к Украине и наша решимость помочь, я не знаю, смогла бы Украина защитить себя", — отметил он.

Дуда подчеркнул, что для Польши важнейшей задачей остается последовательная и решительная поддержка Украины в противостоянии России. Он отметил, что благодаря помощи союзников украинские Силы обороны уже более 1000 дней успешно противодействуют российским войскам.

Что касается разрешения США на использование Украиной дальнобойных ракет, Дуда отметил, что их дальность составляет до 300 км, что не позволяет поражать крупные российские города, такие как Москва. Однако эти ракеты могут отодвинуть российские тыловые позиции от линии фронта на 300 км, что значительно усложнит попытки наступления на Украину.

Напомним, в Польше заявили, что президент Украины Владимир Зеленский хочет вовлечь их в войну. Министерство иностранных дел Украины назвало безосновательными эти слова.