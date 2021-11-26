Президент Польши предложил увеличить силы НАТО на восточном фланге

Миграционный кризис Дуда назвал "гибридной атакой", поддерживаемой Россией.

Увеличить силы НАТО на восточном фланге – с таким предложением у Альянсу обратился президент Польши.

Также читайте Зеленский и Дуда второй раз за месяц провели переговоры: о чем говорили

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 26 ноября.

Отмечается, что Анджей Дуда предложил Йенсу Столтенбергу рассмотреть возможность увеличения военного присутствия или усиления миссий. Президент Польши подчеркнул, что такие действия НАТО должны показать потенциальным агрессорам готовность Альянса защищать как свои страны, так и безопасность не входящих в него партнеров.

Заявление президента Дуды прозвучало на фоне скопления российских войск вблизи украинских границ и миграционного кризиса на границе Польши с Беларусью. Последнюю политик назвал "гибридной атакой", поддерживаемой Россией.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции. Некоторые эксперты и европейские и американские чиновники предполагают, что целью искусственного миграционного кризиса может быть отвлечение внимания от подготовки со стороны России новой атаки против Украины.

Читайте также: