Президент Польши призвал демонтировать "северные потоки", чтобы Россия не смогла возобновить поставки газа в Европу

Россия больше не должна поставлять газ в страны Европы, даже при достижении мирного соглашения между российскими агрессорами и Украиной.

Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда в интервью BBC.

Польский президент призвал демонтировать газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2".

Он выразил надежду, что руководители стран Европы "вынесут уроки по российской агрессии против Украины" и что они "протолкнут решение никогда не возобновлять поставки газа по этому газопроводу".

Он отметил, что демонтаж газопроводов укажет, что такие страны, как Германия, больше не будут поддаваться искушению возобновить поставки газа из РФ, чтобы поддержать собственную экономику.

"Я считаю, что газопроводы "Северный поток" должны быть демонтированы. Этот трубопровод представляет большую угрозу для Украины, Польши, Словакии, а также для других стран Центральной Европы. Это угроза с точки зрения энергетики, с точки зрения военной. Но также это огромная экономическая угроза, потому что это означает доминирование России над Европой в экономическом смысле", – отметил президент Польши.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил об угрозе для энергетической безопасности страны и потребует от Украины гарантии беспрепятственного транзита газа и нефти.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала крупнейшее газохранилище Украины.

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