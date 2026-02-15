Президент Польши выступил за создание собственного ядерного оружия — что заявил

Президент Польши Анджей Навроцкий / © Getty Images

Президент Польши Кароль Навроцкий высказался в пользу разработки собственного ядерного потенциала, объяснив это необходимостью защиты страны от потенциальной угрозы России.

Об этом заявил польский президент в комментарии журналистам.

«Путь к польскому проекту, к польскому ядерному потенциалу, конечно, с уважением ко всем международным регуляциям, — это путь, которым мы должны идти. Мы государство у границы вооруженного конфликта. Известно, каково отношение агрессивной, имперской России к Польше», — заявил он.

Навроцкий также отметил, что Россия может агрессивно реагировать на инициативу Польши по созданию ядерного оружия.

Россия может реагировать на все агрессивно. Мы, поляки, должны чувствовать себя в безопасности. Если бы кто-то сегодня спросил польского президента, поддерживаю ли я это, я бы сказал, что поддерживаю», — добавил он.

Напомним, ранее Кароль Навроцкий по-прежнему подчеркивал, что Россия остается серьезной угрозой для Европы, и этой опасности необходимо активно противодействовать. Навроцкий отмечал, что агрессивная сущность России не изменилась с течением времени.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что умышленные удары, которые Российская Федерация наносит по гражданской инфраструктуре Украины, — это военное преступление.