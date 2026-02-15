- Дата публикации
Президент Польши выступил за создание собственного ядерного оружия — что заявил
Президент Польши Анджей Навроцкий заявил о необходимости развития собственного ядерного потенциала по безопасности страны на фоне угроз со стороны России.
Президент Польши Кароль Навроцкий высказался в пользу разработки собственного ядерного потенциала, объяснив это необходимостью защиты страны от потенциальной угрозы России.
Об этом заявил польский президент в комментарии журналистам.
«Путь к польскому проекту, к польскому ядерному потенциалу, конечно, с уважением ко всем международным регуляциям, — это путь, которым мы должны идти. Мы государство у границы вооруженного конфликта. Известно, каково отношение агрессивной, имперской России к Польше», — заявил он.
Навроцкий также отметил, что Россия может агрессивно реагировать на инициативу Польши по созданию ядерного оружия.
Россия может реагировать на все агрессивно. Мы, поляки, должны чувствовать себя в безопасности. Если бы кто-то сегодня спросил польского президента, поддерживаю ли я это, я бы сказал, что поддерживаю», — добавил он.
Напомним, ранее Кароль Навроцкий по-прежнему подчеркивал, что Россия остается серьезной угрозой для Европы, и этой опасности необходимо активно противодействовать. Навроцкий отмечал, что агрессивная сущность России не изменилась с течением времени.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что умышленные удары, которые Российская Федерация наносит по гражданской инфраструктуре Украины, — это военное преступление.