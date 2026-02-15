ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
164
Время на прочтение
1 мин

Президент Польши выступил за создание собственного ядерного оружия — что заявил

Президент Польши Анджей Навроцкий заявил о необходимости развития собственного ядерного потенциала по безопасности страны на фоне угроз со стороны России.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
Президент Польши Анджей Навроцкий

Президент Польши Анджей Навроцкий / © Getty Images

Президент Польши Кароль Навроцкий высказался в пользу разработки собственного ядерного потенциала, объяснив это необходимостью защиты страны от потенциальной угрозы России.

Об этом заявил польский президент в комментарии журналистам.

«Путь к польскому проекту, к польскому ядерному потенциалу, конечно, с уважением ко всем международным регуляциям, — это путь, которым мы должны идти. Мы государство у границы вооруженного конфликта. Известно, каково отношение агрессивной, имперской России к Польше», — заявил он.

Навроцкий также отметил, что Россия может агрессивно реагировать на инициативу Польши по созданию ядерного оружия.

Россия может реагировать на все агрессивно. Мы, поляки, должны чувствовать себя в безопасности. Если бы кто-то сегодня спросил польского президента, поддерживаю ли я это, я бы сказал, что поддерживаю», — добавил он.

Напомним, ранее Кароль Навроцкий по-прежнему подчеркивал, что Россия остается серьезной угрозой для Европы, и этой опасности необходимо активно противодействовать. Навроцкий отмечал, что агрессивная сущность России не изменилась с течением времени.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что умышленные удары, которые Российская Федерация наносит по гражданской инфраструктуре Украины, — это военное преступление.

Дата публикации
Количество просмотров
164
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie