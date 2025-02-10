Президент Румынии подал в отставку из-за угрозы политического кризиса: что известно

Его решение стало ответом на третью попытку оппозиционных партий устранить его из-за парламентского голосования, которое было запланировано на 13 февраля.

Президент Румынии Клаус Иоганнис, чей второй президентский срок истек еще в декабре, объявил о своей отставке, чтобы не допустить политического кризиса в стране.

Как сообщает Hotnews.ro, по истечении срока 21 декабря 2024 года новый президент так и не был избран. Конституционный суд Румынии отменил результаты выборов, однако разрешил Иоганнису оставаться в должности до начала мандата нового президента.

Однако Иоганнис заявил, что уходит с поста. Его решение стало ответом на третью попытку оппозиционных партий устранить его из-за парламентского голосования, которое было запланировано на 13 февраля.

Президент пояснил, что принял это решение во избежание политического кризиса в стране.

"Через несколько дней румынский парламент проголосует за мое отстранение, и Румыния окажется в кризисе, потому что будет объявлен референдум. Все это будет иметь внутренние и, к сожалению, внешние последствия… Чтобы лишить Румынию и ее граждан этого кризиса, я ухожу в отставку с поста президента. Я оставлю должность послезавтра, 12 февраля. Боже, благослови Румынию!", – заявив Йоганніс.

Напомним, что ультраправый кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску, известный своими пророссийскими заявлениями, сказал, что в случае избрания запретит экспорт украинского зерна через Румынию и последующую военную помощь Киеву.