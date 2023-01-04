Президент Румынии попросил пересмотреть закон о нацменьшинствах в Украине: что ответил Зеленский

Принятый закон вызвал беспокойство и недовольство румынской власти и представителей румынской общины в Украине.

В ходе телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом лидеры двух стран обсудили недавно принятый украинским парламентом закон о национальных меньшинствах.

Об этом сообщили в среду, 4 января, в пресс-службе румынского лидера.

Президент Румынии напомнил Зеленскому, что этот закон вызвал беспокойство и недовольство румынской власти и представителей румынской общины в Украине.

"Президент Клаус Иоганнис попросил президента Зеленского быстро найти решение для устранения этих проблем. В этом смысле президенты договорились, что в ближайшее время министры иностранных дел двух стран проведут дискуссии по двустороннему решению этих вопросов”, — говорится в сообщении.

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При этом румынский президент подтвердил поддержку Румынией европейского пути Украины и приветствовал проведенные реформы в соответствии с обязательствами, взятыми в отношениях с Европейским Союзом.

"Что касается вопросов, связанных с румынским меньшинством, президент Владимир Зеленский выразил свою полную открытость к поиску решений, чтобы румынская община в Украине зеркально пользовалась такими же правами, какими пользуется украинская община в Румынии", — цитирует пресс-служба румынского президента позицию украинского лидера.

Как известно, Верховная Рада Украины приняла закон №8224 о национальных меньшинствах 13 декабря 2022 года. Принятие этого закона является одним из основных требований к кандидатству Украины в Европейском Союзе.

Напомним, в МИД Румынии считают, что Верховной Радой нечетко урегулированы вопросы языка образования и использования языков национальных меньшинств в официально-деловой сфере. В ведомстве "высказали сожаление" из-за того, что украинский парламент принял закон без дополнительных консультаций с Венецианской комиссией.

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