Президент Румынии сообщил количество случаев с российскими дронами

Румыния

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что российские удары по украинским городам вблизи румынской границы представляют все большую опасность для граждан его страны. На этом фоне он призвал Россию избегать ситуаций, которые могут нанести ущерб румынской территории или населению.

Об этом глава румынского государства сказал в эфире программы Weekend на BBC.

По словам Дана, за последние два года Румыния зафиксировала десятки инцидентов с российскими дронами вблизи границы.

«У нас было примерно 20-30 случаев с дронами. Сначала они были без взрывчатки, но около месяца назад произошел инцидент уже со взрывным зарядом, который, к счастью, не сдетонировал», — заявил президент Румынии.

По мнению Дана, Россия должна учитывать риски для соседних государств при атаках на украинские города возле Дуная.

«Когда россияне наносят удары по городам на другой стороне Дуная, они должны быть уверены, что не создадут опасности для румынских граждан», — сказал он.

Президент также предположил, что в случае дальнейших угроз Бухарест может прибегнуть к дипломатическим шагам, в частности, к российскому послу.

В то же время в своем интервью Дан не говорил о необходимости полного прекращения российских атак по Украине, что вызвало волну критики в румынских соцсетях. Часть комментаторов назвала такую позицию «бездушной» и недостаточно жесткой по поводу действий Москвы.

Падение дрона в Румынии

Ранее в Румынии подтвердили русское происхождение дрона-камикадзе.

Румыния заявила, что удар дрона по многоэтажке в городе Галац 29 мая нанес российский аналог иранского «Шахеда» — беспилотник «Герань-2».

Что касается реакции НАТО, то представитель Альянса Эллисон Гарт заявила на днях, что генсек НАТО Марк Рютте и власти Румынии поддерживают контакт после российской атаки. По ее словам, Альянс «осуждает безответственные действия России».

