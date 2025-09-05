Президент Румынии высказался об отправке своих солдат в Украину

Армия Румынии. / © Associated Press

Реклама

Соседняя Румыния не будет отправлять своих солдат в Украину в рамках гарантий безопасности. Вместе с тем Бухарест готов присоединиться к миротворческим операциям и стабилизационным миссиям.

Об этом заявил румынский президент Никушор Дан, сообщает adevarul.ro.

"Это было решение, принятое после консультации со сторонами, и страны, близкие к России, имеют такое же мнение: после прекращения огня не следует вводить войска. Однако мы поддержим все миротворческие силы нашими базами", - сказал Дан.

Реклама

Президент Румынии также подчеркнул, что Россия не стремится к миру. В частности, об этом свидетельствуют последние действия Москвы.

Убежден Дан, США также должны быть привлечены к санкциям, которые могут быть последовательными и суровыми для России.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим отправлять своих солдат в Украину не планирует . В то же время, говорит она, страна готова поддержать возможное прекращение огня инициативами по мониторингу и обучению за пределами украинских границ.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также заявил, что его страна не будет направлять войска в Украину даже после окончания войны. По его словам, Варшава отвечает за логистику, ведь Польша является самым большим хабом, где сейчас организуется помощь Украине. Мол, "эта задача достаточно", подчеркнул глава польского правительства.

Реклама

Заметим, что вчера состоялось заседание «Коалиции желающих» в Париж. Издание Радио Свобода со ссылкой на собственные источники заявило, что до 30 тысяч иностранных солдат могут появиться в Украине после завершения войны. Известно, что, в частности, Великобритания и Франция, страны Балтии, Нидерланды, Австралия готовы направить свои войска.