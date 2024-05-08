Президент Румынии заявил, что готов обсудить поставки ЗРК Patriot в Украину — Reuters

Об этом президент Румынии заявил после встречи с Джо Байденом в Вашингтоне.

Президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что его страна готова обсудить отправку батареи Patriot в Украину.

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Об этом информирует Reuters.

После встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме он отметил, что дискуссии по поставкам систем Patriot в Украину идут последние несколько недель.

"Президент Байден упомянул об этом ... во время нашей встречи, и я сказал, что я открыт для обсуждения. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы увидеть, что мы можем предложить, и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны, – сказал Иоганнис.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия передаст Украине Patriot.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина получила ракеты для ЗРК Patriot.

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