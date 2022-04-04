Президент Сербии объявил себя победителем выборов: оглашение официальных результатов перенесли

По данным опроса, действующий глава государства Александр Вучич победил уже в первом туре, набрав около 60% голосов.

Действующий президент Сербии Александр Вучич, отличающийся пророссийскими взглядами, и его Сербская прогрессивная партия одерживают уверенную победу на президентских и парламентских выборах.

Как сообщает Reuters, по данным опросов CeSID и IPSOS, основанных на выборке голосов, за Вучича проголосовало 59,8% избирателей.

Если такая уверенная победа будет официально подтверждена, то проводить второй тур президентских выборов не нужно.

Александр Вучич был явным фаворитом на выборах и уверенно подтвердил свою позицию. Его самому серьезному сопернику, оппозиционному кандидату Здравеку Поношу, опросы дают всего 17,7 процента голосов.

Сербская прогрессивная партия, против которой выступала частично объединенная оппозиция, тоже стремится к уверенной победе. По текущим оценкам, партия Вучича набрала 43,3 процента поданных голосов.

Большинство традиционно раздробленной демократической оппозиции на этот раз вышло на парламентские выборы вместе в "Объединенной коалиции за победу Сербии". Но даже в такой ситуации оппонентам властей удалось набрать всего около 14% голосов.

Вучич был определяющей фигурой на политической сцене Сербии за последние десять лет, сосредоточив почти все рычаги влияния в стране.

Как сообщает сербский портал N1, действующий президент уже объявил себя победителем выборов, отметив, что, по его данным, обработана информация с более чем 85% избирательных участков. Результаты голосования показывают, что Вучич набирает 59,9 % голосов, то есть одерживает победу в первом туре.

Действующий президент уже заявил, что позаботится о формировании правительства, которое продолжит модернизацию, будет заботиться о мире и стабильности и иностранных инвестициях.

"Мы сталкиваемся с многочисленными вызовами, но самое важное для Сербии — это иметь хорошие отношения в регионе, продолжать европейский путь и не портить отношения с традиционными друзьями", — добавил он, имея в виду под "друзьями", очевидно, Россию.

Между тем Республиканская избирательная комиссия Сербии отказалась даже объявлять предварительную явку на выборах, отметив, что вся информация, включая предварительные результаты выборов, будет объявлена в понедельник, 4 апреля, после проведения заседания, которое начнется в 20 часов. До этого ЦИК не будет проводить никаких брифингов.

Такая пауза дала основания оппозиции обвинить власть в попытке фальсификации выборов – якобы, явка стала неприятным сюрпризом.

Напомним, после того, как страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для самолетов, принадлежащих российским компаниям и даже частным лицам, для полетов в Европу россияне использовали авиакомпанию Air Serbia, в большинстве своем государственную.

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