Президент Сербии сделал неожиданное предложение по боеприпасам для Украины

Президент Сербии Александар Вучич / © Associated Press

Евросоюз может заключить с Сербией долгосрочный контракт на закупку боеприпасов, которые затем могут передать Украине для защиты от российской агрессии.

Президент Сербии Александар Вучич в интервью изданию Cicero отметил, что покупатели могут делать с боеприпасами все, что угодно, в том числе передать их Украине.

При этом он повторил, что Сербия является «военно-нейтральной страной».

Сербский президент, который проявляет благосклонность к России и, в частности, посетил парад 9 мая у Путина, отметил, что не хочет, чтобы его считали «тем, кто постоянно поставляет боеприпасы воюющим сторонам», но, по его словам, «Европе боеприпасы нужны».

Вучич отметил, что его страна производит больше боеприпасов, чем Франция, и сербские склады переполнены ими.

Поэтому он предложил «друзьям из ЕС» заключить договор с Сербией о купле-продаже и «взять все, что есть» на сербских складах.

По мнению Вучича, это «был бы феноменальный вклад», который Сербия «могла бы сделать для европейской безопасности».

На уточняющий вопрос, можно ли было бы эти боеприпасы использовать в Украине, Вучич ответил: «Покупатели смогут делать с ними все, что захотят».

Теперь в Белграде ожидают от Брюсселя окончательного ответа на это предложение.

Напомним, ранее Сербия отказалась вводить санкции против России из-за войны в Украине.