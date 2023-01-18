Президент Сербии сделал неожиданное заявление по Крыму и Донбассу: детали

Однако ввести санкции против России Вучич пока не готов, в частности – из-за поддержки Путиным Сербии в вопросе Косово.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не поддерживает Россию в войне против Украины, а также признал, что Крым и Донбасс – украинские территории.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

"Мы изначально говорили, что не можем поддержать вторжение России в Украину. Для нас Крым – это Украина, Донбасс – это Украина, так и останется", – сказал Вучич.

Он сказал, что благодарен России за поддержку Косово, и это объясняет, почему Сербия не может поддержать экономические меры против Москвы.

"У нас (с Россией. – Ред.) традиционно хорошие отношения, но это не значит, что мы поддерживаем каждое отдельное решение или большинство решений Кремля. ЕС – это наш путь. Других путей нет", – отметил глава Сербии.

Почему это важное заявление для Украины

Сербия – традиционно один из ближайших союзников России в Европе.

Евросоюз требовал от Сербии согласования своей санкционной политики в отношении России, учитывая, что Белград стремится вступить в ЕС. Эти призывы Вучич называл "брутальным вмешательством" во внутренние дела его государства. В конце 2022 года говорил, что не изменит свою позицию по поводу санкций против России без угрозы жизненным интересам Сербии.

Ранее сообщалось, что сербские боевики воюют в Украине на стороне российских оккупантов. ТСН.ua писал, почему многие сербы имеют пророссийские настроения и симпатизируют путинскому режиму.

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