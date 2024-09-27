Учитель считает, что война в Украине продлится еще 10 лет и закончится по корейскому сценарию.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что война в Украине продлится еще 10 лет и закончится по корейскому сценарию – мирному урегулированию существующей линии фронта.

Об этом он заявил в интервью TV Informer.

"Никто этого не скрывает, и в конце концов наступит мир. Я впервые говорю это публично – на основе достигнутых рубежей по корейскому сценарию", – сказал Вучич.

По его мнению, до того, как это произойдет, Украина и Россия будут "сражаться за каждое село и за каждый город без всяких решений".

Учитель утверждает, что вопрос Украины среди простых американцев сейчас — "на 9 месте". А в приоритете проблемы – миграции, экономики и здравоохранения.

"У россиян сейчас, при всех проблемах, они не показывают, что они с этим сталкиваются. Конечно, у них есть экономические проблемы, но они показали, что они более жесткие, что касается экономики, да. Они показали, что они сильнее, чем все ожидали. Мы не недооцениваем их армию, конечно, ожидалось, что российская экономика будет падать быстрее. Они использовали свои ресурсы для развития своей военной и специальной промышленности, и именно это держит Россию экономически", – отметил "сербский друг Путина".

Учитель предполагает, что сейчас мира между РФ и Украиной быть не может, "потому что у россиян сейчас есть психологическое преимущество на поле боя".

"Трамп ориентирован на бизнес, и он будет искать решение. Кто бы ни победил (на выборах в США – Ред.), он не будет так поддерживать Киев, как раньше", – подытожил президент Сербии.

Ранее Financial Times сообщало, что "братская" к России Сербия тайно поставляет Украине боеприпасы.

ТСН.ua писал, почему многие сербы имеют пророссийские настроения и симпатизируют путинскому режиму. В частности, многие серские боевики воюют на стороне РФ против Украины еще с 2014 года.

В январе этого года сербский боевик Деян Берич, воюющий на стороне РФ и вербующий своих соотечественников ехать на войну против Украины, пожаловался Путину, что российские командиры издеваются над завербованными сербами.

Еще один сербский боевик Драган, приехавший на помощь "братским" россиянам убивать украинцев, разочаровался в армии РФ и заявил, что она построена на лжи и смерти.

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