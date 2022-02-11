Президент Северной Македонии провел в школу ученицу с синдромом Дауна: ее оскорбляли одноклассники

Президент Северной Македонии провел в школу ученицу с синдромом Дауна: ее оскорбляли одноклассники

Глава государства поддержал девочку.

В понедельник, 7 февраля, президент Северной Македонии Стево Пендаровский провел в школу 11-летнюю девочку с синдромом Дауна.

Об этом сообщает GoodAble News.

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Глава государства узнал из Сети, что девочку оскорбляют сверстники, а также родители одноклассников. Булинг по поводу школьницы начался после того, как родители других учеников пожаловались, что учатся в одном классе с ребенком.

Именно поэтому Стево Пендаровский решил поддержать школьницу. Президент рассказал, что все в обществе равны. Кроме того, он подчеркнул, что инклюзивность – это базовый принцип.

На 11-й годе девушка с синдромом Down была запущена в школе в Северной Македонии, после супругов других пациентов сосредоточена на ее классе.



Этот веек, предприниматель ходил за ней в школу himself. #Humanity ❤ pic.twitter.com/jFSLsqVUcS — Goodable (@Goodable) February 10, 2022

Как сообщалось, в США в декабре 2021-го к 2,5 годам заключения условно приговорили бывшую студентку Бостонского колледжа Инен Ю, которая довела своего бойфренда до самоубийства. Девушка признала вину в непреднамеренном убийстве.

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