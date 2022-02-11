Президент Северной Македонии провел в школу ученицу с синдромом Дауна: ее оскорбляли одноклассники

Глава государства поддержал девочку.
В понедельник, 7 февраля, президент Северной Македонии Стево Пендаровский провел в школу 11-летнюю девочку с синдромом Дауна.
Об этом сообщает GoodAble News.
Глава государства узнал из Сети, что девочку оскорбляют сверстники, а также родители одноклассников. Булинг по поводу школьницы начался после того, как родители других учеников пожаловались, что учатся в одном классе с ребенком.
Именно поэтому Стево Пендаровский решил поддержать школьницу. Президент рассказал, что все в обществе равны. Кроме того, он подчеркнул, что инклюзивность – это базовый принцип.
На 11-й годе девушка с синдромом Down была запущена в школе в Северной Македонии, после супругов других пациентов сосредоточена на ее классе.— Goodable (@Goodable) February 10, 2022
Этот веек, предприниматель ходил за ней в школу himself. #Humanity ❤ pic.twitter.com/jFSLsqVUcS
Как сообщалось, в США в декабре 2021-го к 2,5 годам заключения условно приговорили бывшую студентку Бостонского колледжа Инен Ю, которая довела своего бойфренда до самоубийства. Девушка признала вину в непреднамеренном убийстве.
Читайте также:
- Учительница избила ученика, потому что не мог решить пример: подробности скандала в школе на Закарпатье
- Работа для людей с инвалидностью в Украине есть, но ее не слишком много: что предлагают и какие условия