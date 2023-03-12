Президент Швейцарии поддержал запрет на реэкспорт оружия в Украину: "Война не является частью нашей ДНК"

В Швейцарии заявили, что они за "мир и права человека".

Президент Швейцарии Ален Берсе поддержал циничный запрет на поставку оружия Украине. Он заявил, что их военная техника "не должна быть применена в войнах".

Об этом пишет The Guardian.

Ален Берсе заявил, что "их политика основана на принципах мира", защиты гуманитарного права, прав человека и Женевских конвенций.

"Что касается Швейцарии, то война не является частью нашей ДНК. Позиция правительства ясна. Это также соответствует моей личной позиции. Швейцарское оружие не должно использоваться в войнах", – сказал Берсе.

В парламенте Швейциарии рассматривается ряд инициатив по смягчению правил реэкспорта, чтобы сделать передачу швейцарского оружия третьими странами в Украину. Процесс принятия окончательного решения с дебатами между парламентом и правительством, а затем вероятным референдумом в швейцарской системе прямой демократии, вероятно, продлится месяцы.

Напомним, в январе 2023 года Комитет по политике безопасности Национального совета Швейцарии большинством голосов поддержал предложение реэкспорта военных материалов и оборудования в определенных случаях.

Накануне СМИ сообщили, что Швейцария утилизирует ракеты для систем противовоздушной обороны Rapier, закупленных в 1980-х годах. Такое решение вызвало множество споров, поскольку их могла использовать Украина для защиты своей инфраструктуры.

Читайте также: