Президент Словакии резко ответила на заявления о прекращении военной помощи Украине

Словакия продолжит военную поддержку Украины, несмотря на заявления по блокированию помощи.

Об этом заявила президент страны Зузана Чапутова.

По ее словам, она уважает результаты парламентских выборов и негативное мнение на эту партию, которая ведет коалиционные переговоры. Чапутова заверила, что вопреки этому Словакия должна продолжать оказывать военную помощь Украине.

"Любая словацкая администрация должна понимать, что речь идет как о безопасности Украины, так и о безопасности самой Словакии", — сказала президент.

Выборы в Словакии подвергли сомнению военную поддержку Украины

Ранее мы сообщали, что словацкое Министерство обороны рассматривает возможность предоставления Украине очередного пакета военной помощи, но против выступает президент Зузана Чапутова.

Причиной подобных заявлений стали выборы в Словакии, на которых, по предварительным подсчетам голосов, победу одержала пророссийская партия экспремьера Роберта Фицо.

Между тем, пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил своего единомышленника Роберта Фицо с победой на выборах и заявил, что ему "приятно работать с патриотами".

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