Президент Словакии сделал резонансное заявление о компромиссах, на которые, по его мнению, должна пойти Украина ради мира.

Президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что Украине "придется пойти на частичные территориальные потери" для завершения войны.

Об этом передают словацкие издания Denník N и STVR.

Пеллегрини озабочен тем, что когда война в Украине закончится, то в Словакию "могут попасть оружие и разные группы людей".

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"Когда речь идет о мире, я считаю, что нужно быть реалистами. На сегодняшний день, вероятно, никто в Европе среди здравомыслящих людей не верит, что удастся достичь мира без каких-либо частичных территориальных потерь для Украины", — говорит словацкий президент.

Пеллегрини заверил, что его мнение основывается на информации о ситуации на фронте, которую якобы получает каждый день. Также он призвал Украину и РФ как можно быстрее сесть за стол переговоров.

Таким образом, Пеллегрини повторил нарративы Кремля. Заметим, что российский диктатор Путин неоднократно заявлял, что готов на так называемые "переговоры", если ему разрешат оставить за собой все оккупированные территории, и части Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, которые враг еще не захватил.

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо предложил ударить ракетой по Брюсселю и заявил, что поедет на парад в Путин.

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