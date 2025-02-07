Президент США намекнул на встречу с Путиным: подробности заявления

По его словам, у него с российским диктатором всегда были "хорошие отношения".

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности своей встречи с Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в эфире Fox News.

"Это возможно", — ответил Трамп на вопросы журналистов о потенциальной встрече с российским диктатором.

При этом президент прокомментировал ситуацию в Украине, сравнив ее с событиями в Газе:

“Вы говорите о Газе? Посмотрите на Украину. Многие города превратились в руины. Очень грустно, эти красивые золотые купола, но самое важное – все эти красивые люди умерли”, – объяснил он.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже на следующей неделе.

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