Байден срочно летит в Европу на фоне войны в Украине: с кем встретится и о чем будет говорить

Саммит ЕС состоится 23 марта.
Президент США Джо Байден летит в Европу, чтобы говорить о шагах по прекращению войны в Украине. Первая остановка американского лидера – саммит ЕС в Брюсселе.
Об этом Байден написал на странице Twitter.
Глава США планирует встретиться с союзниками по НАТО, лидерами G7 и главами Европейского Союза.
"Моя первая остановка – Бельгия, где я встречусь с нашими союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами Европейского Союза, чтобы обсудить наши усилия по поддержке Украины и серьезным последствиям для России за ее вторжение", - написал Байден.
После этого президент США отправится в Польшу, где проведет переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой о помощи Украины.
Then I'll путешествовать на Польшу на подготовку к bilateral meeting with President @AndrzejDuda. И смотреть вперед к обсуждению нашего ответа на humanitarian and human rights crisis Russia has created in Ukraine.— President Biden (@POTUS) 22 марта 2022
Напомним, страны-члены НАТО планируют обсудить на саммите 24 марта вопрос реагирования на возможное применение Россией химического, биологического, ядерного и кибероружия. На этом саммите будет присутствовать американский президент.
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