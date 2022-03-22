Байден срочно летит в Европу на фоне войны в Украине: с кем встретится и о чем будет говорить

Байден срочно летит в Европу на фоне войны в Украине: с кем встретится и о чем будет говорить

Саммит ЕС состоится 23 марта.

Президент США Джо Байден летит в Европу, чтобы говорить о шагах по прекращению войны в Украине. Первая остановка американского лидера – саммит ЕС в Брюсселе.

Об этом Байден написал на странице Twitter.

Также читайте Зеленский примет участие в саммите НАТО 24 марта в видеоформате

Глава США планирует встретиться с союзниками по НАТО, лидерами G7 и главами Европейского Союза.

"Моя первая остановка – Бельгия, где я встречусь с нашими союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами Европейского Союза, чтобы обсудить наши усилия по поддержке Украины и серьезным последствиям для России за ее вторжение", - написал Байден.

После этого президент США отправится в Польшу, где проведет переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой о помощи Украины.

Then I'll путешествовать на Польшу на подготовку к bilateral meeting with President @AndrzejDuda. И смотреть вперед к обсуждению нашего ответа на humanitarian and human rights crisis Russia has created in Ukraine. — President Biden (@POTUS) 22 марта 2022

Напомним, страны-члены НАТО планируют обсудить на саммите 24 марта вопрос реагирования на возможное применение Россией химического, биологического, ядерного и кибероружия. На этом саммите будет присутствовать американский президент.

Читайте также: