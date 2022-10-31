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Президент Турции Реджеп Эрдоган отреагировал на выход РФ из "зернового соглашения"

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Президент Турции Реджеп Эрдоган отреагировал на выход РФ из "зернового соглашения"

Фото: Associated Press

Реджеп Эрдоган отреагировал на выход России из "зернового соглашения".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, способствовавший договоренностям о предоставлении зернового коридора РФ для вывоза украинского зерна из морских портов, прокомментировал заявление России о приостановлении его участия в договоренности.

Об этом он сказал на 8-м Всемирном турецком медицинском конгрессе, сообщает CNN Turk.

В своей речи Реджеп Таип Эрдоган отметил, что благодаря зерновому коридору из Украины удалось вывезти более 9,3 млн. тонн продукции, тем самым снизив продовольственный кризис.

"Несмотря на то, что Россия колеблется по зерновому соглашению, поскольку Москве не предоставлены такие же возможности, Турция будет продолжать свои усилия, чтобы служить человечеству", — сказал президент.

"Зерновая сделка"

В среду, 29 октября, в РФ заявили о приостановлении действия "зернового соглашения" из-за поражения российских судов в Севастопольской бухте.

В Офисе президента Украины назвали такое дыхание РФ шантажом и заявили, что ожидают реакцию Турции и ООН на такие заявления России, поскольку Украина никаких договоренностей не подписывала.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
4944
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