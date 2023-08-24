Новак также заявила, что будет перезагрузить двусторонние отношения и усиление прав этнических венгров в Украине.

Президент Венгрии Каталин Новак пытается преодолеть дружественную Кремлю риторику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом говорится в Bloomberg.

Новак заявила, что провела содержательные переговоры с президентом Зеленским на полях Международного саммита Крымской платформы в Киеве. Зеленский, со своей стороны, заявил, что благодарен за визит и будет работать с Новаком по улучшению двусторонних отношений.

Механические двусторонние разговоры с украинским предпринимателем в Киеве. На резиденции @crimeaplatform, мав соответствие с @ZelenskyyUa that, as befits neighbors:

1. Мы должны установить прямой Presidential communication channel.

2. Вы должны приступить к созданию нового документа… pic.twitter.com/i62Yv8agUJ — Katalin Novák (@KatalinNovak_HU) August 23, 2023

Bloomberg пишет, что Венгрия оказывается все более изолированной в ЕС из-за попыток скандального венгерского премьер-министра и друга диктатора Путина Виктора Орбана взорвать западные санкции против РФ.

Он пытался заблокировать помощь ЕС, отказывался поставлять оружие Украине и неоднократно заявлял, что "контрнаступление ВСУ обречено на провал".

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что внешнюю политику Венгрии определяет правительство, а не президент.

Новак, которая является верховным главнокомандующим Вооруженными силами Венгрии, приняла участие в Международном саммите Крымской платформы.

Она сказала, что согласовала план по пяти пунктам, в том числе присоединению Венгрии к "формуле мира", который требует от России вывода своих войск со всей территории Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что война России против Украины "продлится 4 года". Также дипломат сетует, что ЕС активно поддерживает Украину.

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