Президент Венгрии стремится к перезагрузке отношений с Украиной — Bloomberg

Новак также заявила, что будет перезагрузить двусторонние отношения и усиление прав этнических венгров в Украине.
Президент Венгрии Каталин Новак пытается преодолеть дружественную Кремлю риторику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Об этом говорится в Bloomberg.
Новак заявила, что провела содержательные переговоры с президентом Зеленским на полях Международного саммита Крымской платформы в Киеве. Зеленский, со своей стороны, заявил, что благодарен за визит и будет работать с Новаком по улучшению двусторонних отношений.
Механические двусторонние разговоры с украинским предпринимателем в Киеве. На резиденции @crimeaplatform, мав соответствие с @ZelenskyyUa that, as befits neighbors:— Katalin Novák (@KatalinNovak_HU) August 23, 2023
1. Мы должны установить прямой Presidential communication channel.
2. Вы должны приступить к созданию нового документа… pic.twitter.com/i62Yv8agUJ
Bloomberg пишет, что Венгрия оказывается все более изолированной в ЕС из-за попыток скандального венгерского премьер-министра и друга диктатора Путина Виктора Орбана взорвать западные санкции против РФ.
Он пытался заблокировать помощь ЕС, отказывался поставлять оружие Украине и неоднократно заявлял, что "контрнаступление ВСУ обречено на провал".
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что внешнюю политику Венгрии определяет правительство, а не президент.
Новак, которая является верховным главнокомандующим Вооруженными силами Венгрии, приняла участие в Международном саммите Крымской платформы.
Она сказала, что согласовала план по пяти пунктам, в том числе присоединению Венгрии к "формуле мира", который требует от России вывода своих войск со всей территории Украины.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что война России против Украины "продлится 4 года". Также дипломат сетует, что ЕС активно поддерживает Украину.
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