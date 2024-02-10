Президент Венгрии ушла в отставку на фоне громкого скандала

Решение президента о помиловании двух десятков человек, принятое еще в апреле 2023 по случаю визита Папы Римского, стало причиной протестов.
Президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку на фоне скандала, вызванного ее решением помиловать мужчину, осужденного за сокрытие дела о сексуальном насилии в детском доме.
Об этом сообщает венгерское издание Index.
Накануне сотни людей вышли на протест в Будапеште, требуя отставки Новак из-за ее решения о помиловании двух десятков человек, принятом еще в апреле 2023 года по случаю визита Папы Римского.
Среди помилованных оказался заместитель директора детского дома, помогавший руководителю заведения скрывать преступления, связанные с сексуальным насилием над несколькими несовершеннолетними мальчиками в 2004-2016 годах.
Когда это открылось, оппозиционные партии Венгрии потребовали отставки Новак. А венгерский премьер Виктор Орбан опубликовал в Facebook видеообращение, в котором заявил, что "для преступников-педофилов не может быть помилования".
Перед тем, как подать в отставку, Новак заявила, что совершила ошибку.
"Решение о помиловании и отсутствии обоснования могли вызывать сомнения. Здесь нет и не может быть сомнений. Я бы никогда не помиловала никого, кто жестоко обращается с детьми. Защита детей — это наша общая обязанность", — сказала она.
Она также призвала своего преемника не совершать ошибок и иметь мужество их признавать.
"Я прошу прощения у тех, кого я обидела, и у всех жертв, которые, возможно, почувствовали, что я не поддержала их", – добавила уже бывшая венгерская президент.
Нового президента Венгрии должен избрать парламент в течение 30 дней.
Напомним, президент Венгрии Каталин Новак осудила российскую агрессию и заявила, что ее страна и дальше будет оказывать Украине гуманитарную помощь.
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