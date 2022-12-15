Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Президент Южного Судана обмочился во время звучания гимна (видео)

Дата публикации
Просмотры
4131
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Президент Южного Судана обмочился во время звучания гимна (видео)

Фото: Associated Press

71-летний политик оказался в неприятной ситуации.

Президент Южного Судана Салва Киир обмочился во время звуков национального гимна. Видео быстро распространилось по Сети и стало вирусным.

Кадры опубликовал телеканал Kivu News 24 в Twitter.

На ролике видно, как во время выступления духового оркестра на открытии автодороги штаны президента стали мокрыми. Сам президент не сразу понял, что произошло. Присутствующие сделали вид, что не заметили казус.

Салве Кииру – 71 год. Он стал президентом в 2011 году.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4131
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация