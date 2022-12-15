Президент Южного Судана обмочился во время звучания гимна (видео)

Президент Южного Судана Салва Киир обмочился во время звуков национального гимна. Видео быстро распространилось по Сети и стало вирусным.

Кадры опубликовал телеканал Kivu News 24 в Twitter.

На ролике видно, как во время выступления духового оркестра на открытии автодороги штаны президента стали мокрыми. Сам президент не сразу понял, что произошло. Присутствующие сделали вид, что не заметили казус.

Салве Кииру – 71 год. Он стал президентом в 2011 году.

VIDEO — Shock в South Sudan как видео appears к show President Salva Kiir безусловно passing urine. Довольно мерзлый ежедневный период, исходящий из Juba-Terekeka road. He is seen looking unaware, only noticing after he is done. pic.twitter.com/C1gGktHBdR — Kivu News 24 (@kivunews24) December 14, 2022

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