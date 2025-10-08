ТСН в социальных сетях

Мир
912
1 мин

Президент Южной Кореи нашел неожиданный способ поднять рождаемость в стране

Президент Ли Чже Мэн предлагает необычный способ спасения нации: сократить рабочую неделю до 4,5 дней без потери зарплаты.

Кирилл Шостак
Южная Корея

Южная Корея / © AFP

Президент Южной Кореи Ли Чже Мэн предложил сократить рабочую неделю до 4,5 дней, чтобы преодолеть самую низкую в мире рождаемость — 0,75 ребенка в женщину, угрожающую экономике и социальной системе страны.

Об этом сообщает Bild.

Ли Чже Мэн подчеркнул, что длительное рабочее время — 1874 часа в год, что на 130 часов больше среднего показателя стран ОЭСР — мешает молодежи совмещать карьеру и семью. К 2030 году он планирует уменьшить рабочую неделю с 40 до 36 часов без потери зарплаты, а в перспективе ввести четырехдневную рабочую неделю. Правительство создает рабочую группу по разработке реформы и субсидий для компаний.

Профсоюзы назвали инициативу "единственным ключом" к разрешению демографического кризиса. Зато бизнес выражает обеспокоенность возможными экономическими рисками, ведь Банк Кореи снизил прогноз роста ВВП до 0,8% — минимума с 1998 года.

Ранее демограф рассказал, сколько останется украинцев, если война будет продолжаться до 2030 года.

912
