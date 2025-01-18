Президент Южной Кореи официально арестован: следствие готовится выдвинуть обвинение

В Сеуле суд выдал ордер на арест Юн Сок Еля, опасаясь, что опальный президент может "уничтожить доказательства" преступлений.

В ночь на воскресенье, 19 января, суд Западного округа Сеула выдал ордер на официальный арест президента Южной Кореи Юн Сок Еля, которому был объявлен импичмент в связи с его провалившейся попыткой ввести военное положение.

Об этом пишет Yonhap News.

"Ордер выдан на основании обвинений Юна в организации мятежа и злоупотреблении властью, когда 3 декабря он объявил военное положение и якобы направил войска в Национальное собрание, чтобы помешать законодателям наложить вето на его указ", – говорится в сообщении.

Ордер на арест позволяет держать Юна в сеульском следственном изоляторе до 20 дней с момента его задержания в сеульской резиденции в среду, 15 января.

Сейчас дело опального президента ведет Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO), через 10 дней дело передадут в прокуратуру, которая намерена предъявить ему обвинение до истечения срока действия ордера.

По информации Reuters, суд выдал ордер на арест Юн Сок Еля на основании "опасений", что отправленный в отставку президент "уничтожить доказательства" своих преступлений.

В среду, 15 января, Юн стал первым действующим президентом Южной Кореи, которого арестовали. Следователи, которые ведут дело о мятеже Юна, обратились в суд за ордером после того, как Юн отказался сотрудничать со следствием и отвечать на допросе.

"Неясно, будет ли Юн сотрудничать со следователями во время своего длительного содержания под стражей", – говорится в публикации.

Напомним, в Южной Корее 15 января со второй попытки был взят под стражу президент страны Юн Сок Ель, которого обвиняют в мятеже и попытке незаконно ввести военное положение. Юн завил, что решил подчиниться правоохранителям, несмотря на то, что считает незаконным расследование против себя.

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