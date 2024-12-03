Президент Южной Кореи отменит военное положение в стране — СМИ

Конституция страны предусматривает, что военное положение должно быть упразднено, если этого требует парламентское большинство.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что отменит военное положение в стране, по его словам, во время заседания правительства.

Об этом сообщает YTN.

Ранее Юн Сок Йоль объявил о введении чрезвычайного военного положения. Он обвинил оппозицию в антигосударственной деятельности и пообещал ликвидировать "антигосударственные силы". В ответ на это в столице страны Сеуле начались стычки между военными и протестующими.

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за резолюцию с требованием упразднить военное положение.

В Украине уже объяснили, что введение военного положения в Южной Корее связано исключительно с их внутренними политическими событиями, а не с угрозой КНДР.

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