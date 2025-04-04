Президент Южной Кореи отстранен от должности: суд поддержал импичмент

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль / © Associated Press

Реклама

Восемь судей Конституционного суда единогласно поддержали импичмент президента Южной Кореи Юн Сок Йоля и отстранили его от должности. Это положило конец месяцам неопределенности и юридическим спорам после того, как президент в декабре ненадолго объявил военное положение и погрузил страну в политический хаос.

Об этом сообщает CNN.

Решение суда от 4 апреля означает официальное отстранение Юна от президентского поста после того, как парламент проголосовал за его импичмент в декабре. Отстранение вступает в силу немедленно. Это означает, что Юн должен покинуть президентскую резиденцию, а в стране будут объявлены выборы по избранию его преемника.

Реклама

Восемь судей Конституционного суда единогласно поддержали импичмент южнокорейского лидера, резко осудив его действия. Речь идет о хаотичной ночи объявления военного положения, когда Юн отправил войска в парламент и приказал им «вытащить» депутатов, пытавшихся заблокировать указ.

Президент нарушил установленный порядок введения военного положения, ущемлял права парламентариев и не выполнил свой долг как главнокомандующий. Исполняющий обязанности председателя суда Мун Хен Бе заявил, что это «серьезное предательство доверия народа».

Указ о военном положении был неконституционным, поскольку в Южной Корее на тот момент не было серьезного национального кризиса. Кроме того, приведенные Юном причины для введения военного положения «не могут быть оправданы», добавил судья.

Напомним, в рамках отдельного уголовного производства президента Южной Кореи арестовали в январе по обвинению в попытке госпереворота. Однако Юна освободили из-под стражи в марте после того, как суд отменил ордер на его арест — хотя обвинения против президента остались в силе.