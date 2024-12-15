Президент Южной Кореи проигнорировал допрос после решения об импичменте

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль не пришел на допрос, назначенный на воскресенье, 15 декабря, после того, как парламент страны проголосовал за его импичмент. Прокуратура страны начала расследование по вероятной подготовке введения военного положения.

Об этом сообщает Yonhap.

Повестку на допрос передали в офис президента еще 13 декабря. Юн Сок Йоля пригласили в Центральную окружную прокуратуру Сеула для дачи показаний, в том числе об обвинениях, связанных с введением военного положения.

Однако глава государства на допрос не явился, и официальное объяснение причин его отсутствия не поступило. В прокуратуре отметили, что повестка была доставлена должным образом, но никакого ответа от президента так и не получили.

Учитывая это, прокуратура планирует повторно вызвать Юн Сок Йоля в понедельник.

Напомним, ранее южнокорейский парламент принял законопроект об импичменте президента Юн Сок Йоля.