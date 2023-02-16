Президент Зеленский станет участником виртуальной встречи лидеров Большой семерки – Kyodo

На онлайн-саммите лидеры G-7 намерены подтвердить свое единство в противодействии агрессии России и проведут его в первую годовщину полномасштабного вторжения РФ.

Президент Владимир Зеленский получил приглашение на саммит Большой семерки, который состоится в формате видеосвязи в годовщину полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии.

Украинского президента к участию в саммите пригласил премьер-министр Японии Фумио Кишида.

На виртуальной встрече страны Большой семерки: Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединенные Штаты, а также Европейский Союз, вероятно, подтвердят сотрудничество в поддержке Украины, одновременно осуждая Россию.

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По словам источника, лидеры G-7 также обменяются мнениями о том, как стабилизировать глобальные энергетические рынки после того, как из-за российского вторжения цены на нефть и природный газ во всем мире резко выросли.

Также онлайн-саммит призван подготовить очную встречу лидеров Большой семерки, которую намечено провести в течение трех дней с 19 мая в городе Хиросима на западе Японии. По словам источника, на виртуальной встрече лидеры G-7 могут обсудить, просить ли президента Зеленского присоединиться к личной встрече в мае.

Напомним, ранее Канада и Япония договорились содействовать сотрудничеству стран G7 в сфере помощи Украине в ее противостоянии против российских агрессоров.

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