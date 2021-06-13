Президента Бразилии оштрафовали за несоблюдение правил предотвращения COVID-19

Президента ожидает штраф на сумму почти 90 евро.

Президент Бразилии Жаир Болсонару во время мотопробега не соблюдал введенные ограничения. Болсонару уклонялся от выполнения правил предотвращения распространения коронавируса.

Об этом пишет DW.

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Теперь президент Бразилии должен уплатить штраф в размере почти 90 евро за то, что он не носил защитную маску во время мотопробега байкеров в Сан-Паулу, который прошел в субботу, 11 июня.

Аналогичные штрафы заплатят его сын Эдуардо Болсонару и министр инфраструктуры Тарчизио Гомес, которые также находились без защитных масок и не соблюдали дистанцию во время этого мероприятия.

С начала пандемии коронавируса Болсонару выступал против использования защитных масок, соблюдение изоляции и дистанции. Он называл коронавирус "маленьким гриппом" и впоследствии сам им заразился. Несмотря на это, он продолжал критиковать меры бразильских штатов и муниципалитетов по сдерживанию коронавируса, в частности, из-за их влияния на экономику.

Напомним, вторую волну коронавируса COVID-19 прогнозируют осенью. В Министерстве здравоохранения планируют до конца лета вакцинировать около пяти миллионов граждан.

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