Президента Бразилии после круглосуточной икоты и госпитализации выписали из больницы

Три года назад Болсонару получил удар ножом в живот и потерял много крови.

Президента Бразилии Жаира Болсонару выписали из больницы в Сан-Паулу. Там он находился четыре дня с болью в животе и круглосуточной икотой, которая продолжалась непрерывно почти две недели.

Четыре дня назад, 14 июля, у президента диагностировали непроходимость кишечника.

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Раньше Болсонару признался во время общения со своими сторонниками, что непрерывная икота у него появилась после того, как в начале июля ему установили два зубных имплантанта.

Напомним, серьезные проблемы со здоровьем у Жиира Болсонару возникли еще в 2018 году, когда во время президентской кампании он был ранен ножом. Нож задел его кишечник, он потерял до 40% крови, но выжил. Ему сделали несколько операций на брюшной полости. Врачи считают, что икота Болсонару может быть спровоцирована раздражением пищевода после операции в этой зоне.

Новости мира: президент Бразилии попросил прощения за непрерывную икоту

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