Президента Чехии Милоша Земана выписали из больницы после полутора месяцев госпитализации

Президента Чехии Милоша Земана выписали из больницы после полутора месяцев госпитализации

В больнице глава Чехии находился 50 дней.

Президент Чехии Милош Земан покинул Центральный военный госпиталь, куда был госпитализирован еще 10 октября.

Об этом со ссылкой на информацию из больницы сообщает чешское издание Česká televize.

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Карета скорой помощи доставила его в замок Лань, где президент собирается назначить нового премьер-министра. Как пишет издание, на выписке из больницы настоял сам глава Чехии.

"Пациент (Милош Земан – ред.) решил воспользоваться медицинскими услугами дома. Senior Home Group sro взяла на себя полную ответственность за оказание медицинской помощи на дому, которой ÚVN передал всю необходимую медицинскую документацию и план медсестры", – сообщила пресс-секретарь больницы.

Напомним, в начале октября у президента Чехии Милоша Земана подтвердили цирроз печени.

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