Президента Чехии Земана отстранят от должности по состоянию здоровья

Причиной госпитализации называют болезнь печени.
Президента Чехии Милоша Земана, который уже больше недели находится в больнице, отстранят от должности по состоянию здоровья.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 19 октября.
В чешском парламенте заявили, что получили отчет медиков, в котором говорится, что в ближайшие недели Земан не сможет вернуться к работе. Поэтому его обязанности будут перераспределены между другими органами власти.
Милоша Земана госпитализировали 10 октября — на следующий день после выборов, на которых его союзник премьер-министр Андрей Бабиш потерпел поражение. Причиной госпитализации чешского президента называют болезнь печени.