Президента Чехии Земана отстранят от должности по состоянию здоровья

Президента Чехии Земана отстранят от должности по состоянию здоровья

Причиной госпитализации называют болезнь печени.

Президента Чехии Милоша Земана, который уже больше недели находится в больнице, отстранят от должности по состоянию здоровья.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 19 октября.

В чешском парламенте заявили, что получили отчет медиков, в котором говорится, что в ближайшие недели Земан не сможет вернуться к работе. Поэтому его обязанности будут перераспределены между другими органами власти.

Милоша Земана госпитализировали 10 октября — на следующий день после выборов, на которых его союзник премьер-министр Андрей Бабиш потерпел поражение. Причиной госпитализации чешского президента называют болезнь печени.

Новости мира: президента Чехии отстранят от должности по состоянию здоровья

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