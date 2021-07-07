Президента Гаити убили в собственной резиденции, его жена ранена: все подробности

Президента Гаити убили в собственной резиденции, его жена ранена: все подробности

Неизвестные смертельно ранили Моиза из огнестрельного оружия.

Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля в ходе вооруженного нападения на его резиденцию. Его жена получила ранения. Моизу было 53 года.

Шокирующую весть сообщил председатель правления страны Клод Жозеф.

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По его словам, примерно в час ночи группа неизвестных напала на резиденцию Моиза и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны. Сейчас она находится в больнице.

Associated Press

Интересно, что некоторые из злоумышленников разговаривали на испанском языке. В то время, как большинство населения Гаити говорит по-французски.

Жозеф осудил этот "одиозный и варварский акт". Однако он заверил, что ситуация в стране находится под контролем Национальной полиции и Вооруженных сил Гаити.

5 июля, за два дня до смерти, президент Гаити назначил нового премьер-министра. Им стал врач и государственный деятель Ариэль Генри. Однако заявление о гибели Моиза обнародовал предыдущий председатель правления Клод Жозеф.

Кто будет править страной после смерти Моиза — пока непонятно.

Моиз стал президентом страны в 2017 году. Политик выиграл выборы в 2015 году, но стороны два года обжаловали результаты голосования. Дошло даже до повторного голосования в 2016 году.

В республике уже были посягательства на жизнь президента.

Так, в октябре 2018 года во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства Жан-Жака Дессалина, в Моиза стреляли. Президент серьезно не пострадал и был эвакуирован в безопасное место, но трех его охранников ранили.

На Гаити вспыхнули кровавые протесты из-за повышения цен на топливо

В марте в Гаити прошли акции протеста против предложенных Моизом поправок в Конституцию. Среди предложенных мер была отмена должности премьер-министра и верхней палаты парламента — Сената, а также разрешение президенту занимать два пятилетних срока подряд (сейчас между ними должен быть перерыв). Референдум был назначен на 27 июня, но его перенесли на неопределенный срок.

Гаити - одна из беднейших стран мира и самая отсталая в Центральной и Южной Америке. Уровень безработицы — 60%, грамотности — 54,8%, 80% населения живет за чертой бедности. 6% населения больны СПИДом. Экономика Гаити до сих пор восстанавливается после мощного землетрясения, которое произошло в январе 2010 года.

Гаити также неизменно входит в число наиболее коррумпированных стран мира по индексу восприятия коррупции.

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