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Президента пытали перед смертью: власти Гаити сделали новое заявление

Президента пытали перед смертью: власти Гаити сделали новое заявление

Жовенель Моиз / Associated Press

Раскрыть убийство Жовенеля Моиза — первоочередная задача руководства Гаити, говорят власти страны.

Исполняющий обязанности премьера Гаити Клод Жозеф заявил, что президента страны Жовенеля Моизу пытали перед убийством. Также нападавшие не позволили главе государства произнести ни слова.

Об этом премьер сказал в интервью ABC News.

Руководство страны надеется, что сможет добиться справедливости. Раскрытие убийства президента для власти — первоочередная задача.

"Наемники пришли к резиденции президента, они пытали его и они убили его",
— сказал Клод Жозеф.

По его словам, около 20 участников нападения уже поймали.

Как ранее сообщалось, жена президента Гаити Мартин Моиз подтвердила, что нападение было работой наемников, которые вошли в резиденцюи президентской четы и убили ее мужа, он не успел сказать ни слова.

Напомним

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