Президента пытали перед смертью: власти Гаити сделали новое заявление

Раскрыть убийство Жовенеля Моиза — первоочередная задача руководства Гаити, говорят власти страны.

Исполняющий обязанности премьера Гаити Клод Жозеф заявил, что президента страны Жовенеля Моизу пытали перед убийством. Также нападавшие не позволили главе государства произнести ни слова.

Также читайте Убийство президента Гаити: начальник охраны летал в Колумбию перед инцидентом

Об этом премьер сказал в интервью ABC News.

Руководство страны надеется, что сможет добиться справедливости. Раскрытие убийства президента для власти — первоочередная задача.

"Наемники пришли к резиденции президента, они пытали его и они убили его",

— сказал Клод Жозеф.

По его словам, около 20 участников нападения уже поймали.

Как ранее сообщалось, жена президента Гаити Мартин Моиз подтвердила, что нападение было работой наемников, которые вошли в резиденцюи президентской четы и убили ее мужа, он не успел сказать ни слова.

Напомним

Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелилы в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию и застрелила его. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны.

в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию и застрелила его. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны. Министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер заявил, что в убийстве президента принимали участие не менее 26 человек.

Также к убийству президента Гаити причастны подставные колумбийские военные.

Сейчас известно, что после убийства Моиза правоохранители убили трех наемников, 15 колумбийцев и американцы сейчас находятся под стражей, а вот еще несколько членов группировки до сих пор ищут.

Новости мира: власти Гаити ищет еще 8 иностранных наемников

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку