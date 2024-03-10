Президентка Словакии раскритиковала премьера Фицо из-за "вдохновения", которое он черпает в Венгрии

Президент Словакии Зузана Чапутова подвергла критике действия и риторику премьер-министра страны Роберта Фицо, отметив, что тот копирует главу правительства Венгрии Виктора Орбана.

Об этом сообщает Financial Times.

Из-за судебной реформы и нападок на Конституционный суд Чапутова заявила, что Фицо "испытывает пределы демократии". Она тоже сравнила его с Орбаном.

"Словакию сегодня довольно часто сравнивают с Венгрией, и кажется очевидным, что правительство Фицо черпает определенное вдохновение в Венгрии", – добавила она.

Также как стало известно ранее, президент Словакии Зузана Чапутова негативно отреагировала на встречу словацкого министра иностранных дел Юрия Бланара с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на дипломатическом форуме в Турции. Между тем словацкий премьер-министр Роберт Фицо назвал эту встречу примером "сбалансированной и суверенной словацкой внешней политики по отношению ко всем сторонам мира".

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