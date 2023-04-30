"Президентская кампания": в Москве расклеили фото Буданова и Малюка (фото)

На улицах Москвы неизвестные расклеили листовки с фотографиями руководителей ГУР Кирилла Буданова и СБУ Василия Малюка и подписями "наш президент".

Подходящие фото опубликовал телеграмм-канал NEXTA Live.

На одной из листовок — фотография Буданова с надписью "Наш президент", на другой — совместное фото Буданова с Малюком и подпись на русском "Как дела". Что интересно, одну из листовок наклеили на инсталляции символа агрессии РФ против Украины – огромной фигуры буквы "Z".