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"Президентская кампания": в Москве расклеили фото Буданова и Малюка (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
3463
Время на прочтение
1 мин
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"Президентская кампания": в Москве расклеили фото Буданова и Малюка (фото)

Буданов и Малюк "появились" в Москве / Фото: Фото из социальных сетей

Открытки с лицами глав СБУ и ГУР заполонили российскую столицу.

На улицах Москвы неизвестные расклеили листовки с фотографиями руководителей ГУР Кирилла Буданова и СБУ Василия Малюка и подписями "наш президент".

Подходящие фото опубликовал телеграмм-канал NEXTA Live.

На одной из листовок — фотография Буданова с надписью "Наш президент", на другой — совместное фото Буданова с Малюком и подпись на русском "Как дела". Что интересно, одну из листовок наклеили на инсталляции символа агрессии РФ против Украины – огромной фигуры буквы "Z".

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Дата публикации
Просмотры
3463
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