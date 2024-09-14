Президентские выборы в США: Дуглас сказал, кого из кандидатов поддерживает

На президентских выборах актер Майкл Дуглас поддерживает вице-президента США, заместителя Байдена. Он считает ее очень способной.

Об этом сказал голливудский актер и продюсер Майкл Дуглас в эксклюзивном интервью ТСН.

Дуглас подчеркнул, что помнит ее по работе прокурором в Калифорнии.

"Вы представляете, что такое Калифорния? Сколько в Украине населения, 40 миллионов? Так вот Калифорния по населению как Украина. Гаррис очень способна, раньше я поддерживал Байдена, но я понял, что для него уже пора отступиться и сняться с гонки. И мы увидели на последних дебатах, когда есть силы и возраст позволяют апеллировать оппоненту, это выглядит намного мощнее", – подытожил он.

Ранее Дуглас высказался о том, что Соединенные Штаты, как лидеры НАТО, должны проявлять больше практичности и агрессивности в поставках оружия Украине и разрешениях на ее применение.

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