Президентские выборы в Польше: Верховный суд страны принял неожиданное решение

Кароль Навроцкий, победивший на выборах президента в Польше

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В четверг, 12 июня, Верховный суд Польши обнародовал заявление относительно информации о нарушениях в работе избирательных комиссий.

Об этом пишет польское издание Onet.

В заявлении говорится о том, что «в Верховный суд поступили жалобы на нарушения при составлении протоколов о результатах голосования и подсчете голосов на отдельных участковых избирательных комиссиях».

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В сообщении также указано, что «такие жалобы, если они соответствуют формальным условиям, рассматриваются по существу». Польские СМИ пишут, что это означает, что Верховный суд разрешил пересчет голосов на президентских выборах на УИК, где были выявлены нарушения при подсчете голосов после второго тура.

Президентские выборы 2025 года завершились победой Кароля Навроцкого, который набрал 50,89% голосов избирателей. Его преимущество над Рафалом Тшасковским составило почти 370 000 голосов. Однако уже через несколько дней после объявления результатов в сети начала появляться информация о возможных нарушениях при подсчете голосов.

Что известно о нарушениях

Самый известный случай касается комиссии № 95 в Кракове. В первом туре Тшасковский набрал там 550 голосов среди 13 кандидатов, а через две недели, борясь только с Навроцким, только 540. Быстро выяснилось, что в протоколе произошла ошибка. Результаты поменяли местами. Ему должны были засчитать 1132 голоса, которые ошибочно приписали его сопернику.

Аналогичную ошибку допустили комиссия № 9 в Стшельцах Опольских и комиссия № 13 в Минске Мазовецком.

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Верховный суд заявил, что «принял во внимание доказательства визуального осмотра бюллетеней» от 12 окружных избирательных комиссий.

Что решил суд

В предыдущем заявлении Верховный Суд указал, что «в связи с появлением в публичном пространстве информации о возможных нарушениях в деятельности УИК, которые заключаются в нарушениях при подсчете голосов, поданных на выборах президента Польши, или в неправильном заполнении протоколов о результатах голосования, Верховный суд сообщает, что такие ситуации могут быть основанием для формулировки обвинений в исковых заявлениях о нарушении избирательного законодательства», — говорится в сообщении.

Суд также сообщил, что при рассмотрении жалоб возможно приобщение доказательств визуального осмотра избирательных бюллетеней, что на практике означает пересчет голосов.

«Как правило, Верховный суд поручает получить такие доказательства компетентному районному суду по ходатайству о судебной помощи. Тогда именно районный суд, а не Верховный суд, принимает доказательства в судебном заседании, результат которого сообщается Верховному суду», — говорится в выписке из заявления.

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Напомним, 1 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов. Вышли Тшасковский, которого поддерживает правящая партия «Гражданская платформа», и Навроцкий, который имеет поддержку от оппозиционной «Право и справедливости».

В первом туре они набрали 31,36% и 29,54% соответственно.

Подсчет 100% голосов с участков показал, что на выборах президента Польши Кароль Навроцкий побеждает Рафала Тшасковского — 50,89% против 49,11%. До последнего момента шансы обоих претендентов на победу были примерно равны, а данные экзитполов сначала были в пользу Тшасковского, но потом ситуация изменилась.