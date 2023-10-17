При каких условиях Тегеран откажется поддерживать Москву — экспертное мнение по поводу дальнейшего влияния РФ на Ближнем Востоке

Иран ведет свою игру и ищет возможности вернуться к ядерному соглашению.

В ситуации на Ближнем Востоке очень важна тактика, которой будет придерживаться Иран. Без Ирана Россия не сможет обеспечить серьезное влияние там.

Об этом сказал директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, по возвращении в ядерное соглашение Иран отказался бы от поддержки РФ.

Эксперт считает, что Иран ведет свою игру и ищет возможности, по которым можно вернуться к ядерному соглашению.

"Я почти уверен, что если бы Иран вернулся бы в ядерное соглашение, то сразу Тегеран бросил бы Россию и отказался от поддержки Москвы. Это очень свойственно ирано-персидской международной политике", — сказал эксперт.

Он также затронул тему дестабилизационного фактора на Ближнем Востоке. По его словам, даже после победы израильской армии над террористами ХАМАС проблемы не иссякнут.

"Противоречия израильтян и палестинцев никуда не денутся. По-моему, звонок Путина к Нетаньяху и обсуждение обострения на Ближнем Востоке выглядят совершенно неуместными. Поскольку о чем можно говорить с Россией, которая сегодня вносит лишь дестабилизацию в эти события и не только. Они никоим образом не влияют на то, чтобы остановить кровопролитие", — объяснил Мусиенко.

Тем временем Иран угрожает Израилю. Это стало ясно во время встречи главного дипломата Тегерана с лидером "Хезболла". В частности, Тегеран заговорил о "новом фронте" из-за военных действий Израиля в Газе.

Читайте также: