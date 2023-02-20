При каком условии Украина может помочь Молдове с Приднестровьем: ответ Зеленского

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Молдове с Приднестровьем, если это непризнанное образование будет угрожать территориальной целостности нашего государства.

Об этом пишет Die Welt.

Зеленский сообщил, что Украина предупредила президента Молдовы о том, что РФ готовит в этой стране провокации. В Кремле давно мечтали о смене власти в Молдове, однако поскольку у России нет общей границы с этим государством, то перебрасывать оккупантов агрессор мог бы только через аэропорт в Кишиневе.

"Поэтому они должны использовать этот аэропорт и все ресурсы Приднестровья. Мая Санду никогда не просила моей помощи, но благодарила за информацию. Она очень хорошо знает нашу ситуацию. Украина всегда будет готова помочь Молдове", — сказал президент Зеленский.

Напомним, новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Приднестровье необходимо демилитаризовать и выгнать оттуда российский оккупационный контингент.

В РФ пригрозили молдавским властям после заявления нового премьер-министра Дорина Речана. Москва заявила о том, что Молдове следует проявлять осторожность по вопросу о присутствии российских войск в Приднестровье.

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