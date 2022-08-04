"При необходимости может провести подобную операцию": Байден оставляет за собой право удара по террористам в других странах

Президент США Джо Байден оставляет за собой право удара по террористам в разных странах и при необходимости может провести подобную операцию против любой террористической группировки.

В Белом Доме отметили, что ликвидация главаря Аль-Каиды показала возможности и серьезность намерений США бороться с терроризмом в мире.

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает "Укринформу".

"Если мы снова заметим угрозу Америке с их стороны (Аль-Каиды – ред.) или любой террористической группировки, президент оставляет за собой право принять подобные меры снова", — отметил Кирби.

Он также отметил, что в Афганистане и в целом в этом регионе остаются представители ядра Аль-Каиды и других террористических группировок. Он подчеркнул, что терроризм представляет угрозу не только американцам, но и другим странам.