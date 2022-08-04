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"При необходимости может провести подобную операцию": Байден оставляет за собой право удара по террористам в других странах

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"При необходимости может провести подобную операцию": Байден оставляет за собой право удара по террористам в других странах

Фото: Associated Press

Президент США Джо Байден оставляет за собой право удара по террористам в разных странах и при необходимости может провести подобную операцию против любой террористической группировки.

В Белом Доме отметили, что ликвидация главаря Аль-Каиды показала возможности и серьезность намерений США бороться с терроризмом в мире.

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает "Укринформу".

"Если мы снова заметим угрозу Америке с их стороны (Аль-Каиды – ред.) или любой террористической группировки, президент оставляет за собой право принять подобные меры снова", — отметил Кирби.

Он также отметил, что в Афганистане и в целом в этом регионе остаются представители ядра Аль-Каиды и других террористических группировок. Он подчеркнул, что терроризм представляет угрозу не только американцам, но и другим странам.

Напомним, США провели "точную контртеррористическую операцию" в Афганистане против Завахири, скрывавшегося в конспиративной квартире в Кабуле. О проведении успешной антитеррористической операции в Белом доме сообщили в ночь на 2 августа. На место, где находился террорист, была сброшена взрывчатка из беспилотника.

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