При поиске "диверсантов" в Брянской области "росгвардейцы" чуть не попали на концерт к Кобзону

Во время зачистки территории в Брянской области, где силовики ищут "украинских диверсантов", машина "Росгвардии" подорвалась на мине. Инцидент произошел в селе Сушаны.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике и экс-советника главы "Росгвардии" Александра Хинштейна.

По его словам, четверо "росгвардейцев" получили легкие осколочные ранения.

"При зачистке территории возле с. Сушаны на мине подорвалась машина "Росгвардии". Четверо "росгвардейцев": трое сотрудников брянского СОБР (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОН получили легкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает", — цитируют СМП чиновника.

Напомним, 2 марта в России утром произошел переполох. Там заявили об "атаке украинских диверсантов", якобы захвативших заложников в селе Сушаны Брянской области. Впоследствии в Сети появилось видео бойцов "Русского добровольческого корпуса", взявших ответственность на себя.

Украинские власти озвучили две версии произошедшего — провокация Кремля или действия российских партизан. Президент РФ Владимир Путин заявляет о "теракте" и "атаке неонацистов".

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