При странных обстоятельствах на границе с Польшей погибли несколько дальнобойщиков из Украины: что известно

Один из инцидентов произошел в Дорогуске, другой возле Гребенного.

Водитель грузовика из Украины в эти выходные погиб в своем автомобиле вблизи польско-украинского пограничного перехода в Дорогуске.

Об этом сообщает WP.

По словам офицеров, в очереди регистрировался 61-летний гражданин Украины. Несмотря на то, что фуры впереди ехали дальше, он все равно не двигался. Водители подумали, что тот уснул, и решили его разбудить.

Затем они поняли, что мужчина не дышит. На место прибыли все необходимые службы. Но, к сожалению, было слишком поздно, чтобы помочь.

Полиция под контролем прокурора проводит мероприятия, направленные на установление причин смерти мужчины.

В то же время, по данным польских журналистов, это не первый случай. В начале февраля у пограничного перехода в Гребенном при аналогичных обстоятельствах погиб 59-летний мужчина, также украинец.

Мужчина остановил грузовик на парковке в Белжеке и попросил сторожа разбудить его утром. Когда охраннику не удалось этого сделать, он известил экстренную службу.

Пожарные разбили окно в салоне, но водитель уже был мертв. Затем выяснилось, что смерть наступила по состоянию здоровья.

Напомним, в Люблинском воеводстве Польши автобус насмерть переехал 55-летнего водителя, пытавшегося заменить колесо. Автобус направлялся в Украину.

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