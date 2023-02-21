При странных обстоятельствах на границе с Польшей погибли несколько дальнобойщиков из Украины: что известно

Один из инцидентов произошел в Дорогуске, другой возле Гребенного.
Водитель грузовика из Украины в эти выходные погиб в своем автомобиле вблизи польско-украинского пограничного перехода в Дорогуске.
Об этом сообщает WP.
По словам офицеров, в очереди регистрировался 61-летний гражданин Украины. Несмотря на то, что фуры впереди ехали дальше, он все равно не двигался. Водители подумали, что тот уснул, и решили его разбудить.
Затем они поняли, что мужчина не дышит. На место прибыли все необходимые службы. Но, к сожалению, было слишком поздно, чтобы помочь.
Полиция под контролем прокурора проводит мероприятия, направленные на установление причин смерти мужчины.
В то же время, по данным польских журналистов, это не первый случай. В начале февраля у пограничного перехода в Гребенном при аналогичных обстоятельствах погиб 59-летний мужчина, также украинец.
Мужчина остановил грузовик на парковке в Белжеке и попросил сторожа разбудить его утром. Когда охраннику не удалось этого сделать, он известил экстренную службу.
Пожарные разбили окно в салоне, но водитель уже был мертв. Затем выяснилось, что смерть наступила по состоянию здоровья.
Напомним, в Люблинском воеводстве Польши автобус насмерть переехал 55-летнего водителя, пытавшегося заменить колесо. Автобус направлялся в Украину.
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