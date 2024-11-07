При Трампе возможны два политических курса: Кулеба о риске изменения ситуации "в неправильную для Украины сторону"

Экс-министр иностранных дел Украины подчеркнул, что следует спокойно и взвешенно реагировать на все действия новоизбранного президента США.

Впереди от 47 президента США Дональда Трампа будет много суперраздражительных заявлений и шагов, которые заставят украинцев "тянуться за корвалолом".

Об этом сказал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передают "Новости.LIVE".

Он подчеркнул, что президентство Трампа следует воспринимать спокойно и взвешенно и реагировать на его заявления так же, ведь "Украина всех переживет". Однако для этого необходимо сейчас проделать очень тяжелую работу внутри государства.

"При Трампе возможны два политических курса: один из них может изменить ситуацию в неправильную для Украины сторону", — сказал Дмитрий Кулеба.

Эксминистр иностранных дел объяснил, в чем разница между нынешним президентом США Джо Байденом, Камалой Гаррис и Трампом для Украины.

По словам Кулебы, если Байден имел "предопределенный курс", то есть все знали, что будет на годы вперед, то во времена Трампа будет "возможно все".

Однако курс Байдена и Гарриса не мог бы изменить текущую ситуацию.

У Трампа никогда не будет целостного курса.

"Это будут конкретные решения, которые могут стать как выгодными для Украины, так и нет", — сказал Дмитрий Кулеба.

Тем временем Джо Байден прокомментировал поражение Камалы Гаррис на президентских выборах, назвав его чемпионкой. По его словам, она и дальше останется такой для всех американцев.

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