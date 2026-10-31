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«Приближаемся к заключению соглашения»: Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Украине
Дональд Трамп заявил о приближении достижения соглашения о прекращении войны в Украине.
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности в ближайшее время достичь договоренности о прекращении войны в Украине.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью программе The Benny Show, сообщает Clash Report.
«Я думаю, что мы приближаемся к заключению соглашения там. Раньше я такого не говорил. Теперь я могу это сказать», — заявил Трамп.
Напомним, ранее президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что якобы готовится к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным.
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