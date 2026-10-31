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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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«Приближаемся к заключению соглашения»: Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Украине

Дональд Трамп заявил о приближении достижения соглашения о прекращении войны в Украине.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности в ближайшее время достичь договоренности о прекращении войны в Украине.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью программе The Benny Show, сообщает Clash Report.

«Я думаю, что мы приближаемся к заключению соглашения там. Раньше я такого не говорил. Теперь я могу это сказать», — заявил Трамп.

Напомним, ранее президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что якобы готовится к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным.

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